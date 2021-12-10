Матч ЦСКА — «Арсенал» пройдёт без зрителей из-за технических работ на стадионе

В московском ЦСКА объяснили, почему матч 18-го тура чемпионата России по футболу с тульским «Арсеналом» в столице пройдёт при закрытых трибунах.

«В данный момент на стадионе ведутся технические работы по исправлению недостатков, выявленных по результатам встречи с «Зенитом». В связи с этим матч против «Арсенала» пройдёт без зрителей», — сообщает пресс-служба ЦСКА.

Также уточняется: в связи с начавшимися в Московском регионе морозами решение о проведении игры будет принято в день матча делегатом в присутствии представителей обеих команд. Возможен перенос встречи на резервную дату.

28 ноября после матча ЦСКА — «Зенит», на котором фанаты московской команды использовали пиротехнику в конце матча, полиция задержала 408 человек. Это вызвало недовольство болельщиков.

9 декабря КДК РФС закрыл фанатскую трибуну ЦСКА на один матч.

ЦСКА (27 очков) занимает в турнирной таблице чемпионата России пятое место. «Арсенал» (19) идёт на 11-й позиции.

Матч ЦСКА — «Арсенал» должен состояться 11 декабря на поле стадиона «ВЭБ Арена». Начало игры — в 16:30 мск.

Ранее сообщалось, что матч ЦСКА и «Арсенала» перенесён из-за претензий правоохранительных органов.