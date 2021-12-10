СЭ: матч ЦСКА и «Арсенала» перенесён из-за претензий правоохранительных органов

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Стало известно, с чем связан перенос матча 18-го тура Российской премьер-лиги между московским ЦСКА и тульским «Арсеналом».
СЭ: матч ЦСКА и «Арсенала» перенесён из-за претензий правоохранительных органов
  • РИА Новости

Как сообщает «Спорт-Экспресс», инициаторами переноса являются правоохранительные органы, которые предъявили армейцам ряд претензий после матча с «Зенитом».

По мнению полиции, стадион «ВЭБ Арена» не соответствует нормам безопасности, а значит, проводить встречи на ней нельзя. Игра же была запланирована на 11 декабря на 16:30 мск.

28 ноября после матча ЦСКА — «Зенит», на котором фанаты московской команды использовали пиротехнику в конце матча, полиция задержала 408 человек. Это вызвало недовольство болельщиков.

9 декабря КДК РФС закрыл фанатскую трибуну ЦСКА на один матч.

Ранее сообщалось, что игрокам ЦСКА рассказали об отмене матча с «Арсеналом» из-за погодных условий.

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