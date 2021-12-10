«Чемпионат»: игрокам ЦСКА сообщили об отмене матча с «Арсеналом»

Матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и тульским «Арсеналом» отменён в связи с погодными условиями.

«Игрокам ЦСКА сообщили, что матч не состоится. На 99% решение об отмене принято, если ситуацию не решат переиграть в последний момент», — сообщает «Чемпионат».

Отмечалось, что температура воздуха в Москве 11 декабря может составить от -15 °C до -18 °C.

Встреча 18-го тура РПЛ между ЦСКА и «Арсеналом» на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве была запланирована на 11 декабря.

Ранее агент Николича заявил, что Марко не хотел отпускать Иосифова в «Вильярреал».