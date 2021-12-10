Агент Николича: Марко не хотел отпускать Иосифова в «Вильярреал»

Футбольный агент Деян Йоксимович рассказал о нежелании бывшего главного тренера московского «Локомотива» Марко Николича отпускать Никиту Иосифова в «Вильярреал».

«Николич хотел, чтобы Иосифов остался в «Локомотиве». Не знаю, почему он не продлил контракт, с кем-то у него был конфликт или обида, наверное. Он не хотел отпускать его в «Вильярреал», — цитирует агента «РБ Спорт».

Он также рассказал, что Николич хотел поставить футболиста в стартовый состав.

Напомним, что 5 октября Николич покинул пост главного тренера железнодорожников. Его в московском клубе заменил Маркус Гисдоль.

Ранее сообщалось, что матч 18-го тура РПЛ ЦСКА — «Арсенал» находится под угрозой срыва.