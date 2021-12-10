Матч 18-го тура РПЛ ЦСКА — «Арсенал» находится под угрозой срыва

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Матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и тульским «Арсеналом» находится под угрозой срыва из-за морозов в Москве.
Матч 18-го тура РПЛ ЦСКА — «Арсенал» находится под угрозой срыва
  • © РИА Новости / Григорий Соколов

Согласно информации гидрометеорологических источников, температура воздуха в Москве 11 декабря может составить от -15 °C до -18 °C.

Встреча 18-го тура РПЛ запланирована на 11 декабря в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 19:30 мск.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. «Арсенал» — на 11-й позиции (19 очков).

Ранее Селихов заявил, что для него матч «Спартак» — «Легия» был матчем всей его жизни.

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