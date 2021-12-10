Селихов: лично для меня это был матч всей жизни

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Российский голкипер московского «Спартака» Александр Селихов поделился впечатлениями от матча с «Легией» в рамках шестого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА (1:0).
Селихов: лично для меня это был матч всей жизни
  • РИА Новости

«Думаю, за три года мучений, может быть, мне воздалось. Спасибо всевышнему, богу. Вся команда — молодцы, все бились. Думаю, лично для меня это матч всей моей жизни был», — цитирует Селихова пресс-служба московского клуба.

Напомним, что Селихов в компенсированное время отразил пенальти, сохранив счёт в пользу своей команды. «Спартак» обыграл «Легию» и вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места.

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