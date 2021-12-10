Билялетдинов: зажёг петарду — будь готов к автозакам
- РИА Новости
«Зажёг петарду — будь готов к автозакам, сидеть четыре часа. Не считаю, что получить Fan ID — это какая-то проблема. Я лично получил его за пять минут», — цитирует Билялетдинова «Чемпионат».
Он также добавил, что правила на стадионе должны быть для всех одинаковыми.
Бывший футболист выступал с лекцией перед студентами Уральского федерального университета.
Напомним, что после матча 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» (0:2) в Москве произошло массовое задержание болельщиков из-за зажигания фаеров на стадионе.
Ранее Лоза заявил, что «Спартак» вылетит в следующей стадии.