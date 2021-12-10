Билялетдинов: зажёг петарду — будь готов к автозакам

Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года Динияр Билялетдинов считает, что введение паспорта болельщика может снизить число нарушений на стадионах.

«Зажёг петарду — будь готов к автозакам, сидеть четыре часа. Не считаю, что получить Fan ID — это какая-то проблема. Я лично получил его за пять минут», — цитирует Билялетдинова «Чемпионат».

Он также добавил, что правила на стадионе должны быть для всех одинаковыми.

Бывший футболист выступал с лекцией перед студентами Уральского федерального университета.

Напомним, что после матча 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» (0:2) в Москве произошло массовое задержание болельщиков из-за зажигания фаеров на стадионе.

Ранее Лоза заявил, что «Спартак» вылетит в следующей стадии.