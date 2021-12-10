Лоза: «Спартак» вылетит в следующей стадии, такое везение бывает раз в жизни

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Российский музыкант и футбольный болельщик Юрий Лоза раскритиковал игроков московского «Спартака» за выступление в Лиге Европы УЕФА.
Лоза: «Спартак» вылетит в следующей стадии, такое везение бывает раз в жизни
  • © Сергей Мамонтов/РИА Новости

«Команда играла ужасно! Нам дали во втором тайме карт-бланш, а мы ни бить не умеем, ни отдать пас не можем. Они же вылетят в следующей стадии. Такое везение бывает раз в жизни», — цитирует Лозу «Спорт-Экспресс».

Он также добавил, что нет смысла увольнять Виторию, потому что с этими футболистами никто не справится.

Напомним, что «Спартак» обыграл «Легию» (1:0) и вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе С (десять очков).

Ранее Комбаров назвал Селихова героем матча «Легия» — «Спартак».

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