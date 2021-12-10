Комбаров назвал Селихова героем матча «Легия» — «Спартак»

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Бывший защитник сборной России по футболу Дмитрий Комбаров оценил игру вратаря московского «Спартака» Александра Селихова в матче с «Легией» (1:0).
Комбаров назвал Селихова героем матча «Легия» — «Спартак»
  • ©spartak.com

«Селихова можно назвать героем матча с «Легией»: он много выручал команду, да ещё и отразил пенальти в концовке встречи. После возвращения он показывает очень хороший футбол, высокий уровень, много спасает», — цитирует Комбарова «Чемпионат».

Он также заявил, что Селихов берёт на себя не только «варварские» обязанности, но и выручает команду в тяжёлой ситуации.

Напомним, что «Спартак» в заключительном туре группового раунда лиги Европы УЕФА обыграл «Легию» со счётом 1:0. Единственный мяч во встрече забил Зелимхан Бакаев на 17-й минуте. Селихов в компенсированное время отразил пенальти, сохранив счёт в пользу своей команды.

Ранее ветеран ЦСКА заявил, что первое место «Спартака» в группе — стечение обстоятельств и везение.

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