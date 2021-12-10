Ветеран ЦСКА: первое место «Спартака» в группе — стечение обстоятельств и везение
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«Конечно, удивляет первое место в группе. Это стечение обстоятельств, везение. Сейчас и болельщики немного порадуются, а то совсем приуныли. И для нашего футбола такие результаты — это очень хорошо», — цитирует Пономарёва «Спорт-Экспресс».
Напомним, что «Спартак» в заключительном туре группового раунда Лиги Европы обыграл «Легию» со счётом 1:0. Московская команда заняла первое место в группе С, набрав десять очков. Таким образом, красно-белые сыграют в 1/8 финала Лиги Европы.
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