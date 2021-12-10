Ветеран ЦСКА: первое место «Спартака» в группе — стечение обстоятельств и везение

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарёв поделился впечатлениями от выхода столичного «Спартака» в плей-офф Лиги Европы УЕФА.

«Конечно, удивляет первое место в группе. Это стечение обстоятельств, везение. Сейчас и болельщики немного порадуются, а то совсем приуныли. И для нашего футбола такие результаты — это очень хорошо», — цитирует Пономарёва «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Спартак» в заключительном туре группового раунда Лиги Европы обыграл «Легию» со счётом 1:0. Московская команда заняла первое место в группе С, набрав десять очков. Таким образом, красно-белые сыграют в 1/8 финала Лиги Европы.

Жеребьёвка пройдёт 25 февраля 2022 года.

Ранее Бакаев заявил, что клуб стал участником и свидетелем исторической победы.