Ветеран ЦСКА: первое место «Спартака» в группе — стечение обстоятельств и везение

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Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарёв поделился впечатлениями от выхода столичного «Спартака» в плей-офф Лиги Европы УЕФА.
Ветеран ЦСКА: первое место «Спартака» в группе — стечение обстоятельств и везение
  • ©spartak.com

«Конечно, удивляет первое место в группе. Это стечение обстоятельств, везение. Сейчас и болельщики немного порадуются, а то совсем приуныли. И для нашего футбола такие результаты — это очень хорошо», — цитирует Пономарёва «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Спартак» в заключительном туре группового раунда Лиги Европы обыграл «Легию» со счётом 1:0. Московская команда заняла первое место в группе С, набрав десять очков. Таким образом, красно-белые сыграют в 1/8 финала Лиги Европы.

Жеребьёвка пройдёт 25 февраля 2022 года.

Ранее Бакаев заявил, что клуб стал участником и свидетелем исторической победы.

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