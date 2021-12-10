Бакаев: мы стали участниками и свидетелями исторической победы

Российский полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился эмоциями от выхода команды в плей-офф Лиги Европы УЕФА.

«Мы стали участниками и свидетелями исторической победы, и этого уже никто не отменит! Спасибо большое всем болельщикам и поздравляю с этим праздником!» — написал Бакаев в своём Instagram.

Напомним, что «Спартак» в заключительном туре Лиги Европы обыграл «Легию» со счётом 1:0 и вышел в 1/8 финала турнира. Единственный мяч во встрече забил Зелимхан Бакаев (17-я минута).

Ранее президент «Легии» поздравил «Спартак» с выходом в плей-офф Лиги Европы.