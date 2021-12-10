Президент «Легии» поздравил «Спартак» с выходом в плей-офф Лиги Европы
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«Хочется пожелать удачи «Спартаку» в Лиге Европы. А мы будем думать уже о следующем сезоне в еврокубках», — цитирует его «Спорт-Экспресс».
Миодуски добавил, что его команда хорошо стартовала на групповой стадии турнира, но в решающем матче недодержала.
Напомним, что «Спартак» обыграл «Легию» со счётом 1:0 и вышел в 1/8 финала Лиги Европы. В компенсированное время Александр Селихов отбил пенальти, назначенный в ворота московской команды.
Ранее Смородская заявила, что «Локомотив» развалился, когда уволили Николича.