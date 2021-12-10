Смородская: «Локомотив» развалился, когда уволили Николича

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Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала выступление столичного клуба в Лиге Европы УЕФА сезона-2021/22.
Смородская: «Локомотив» развалился, когда уволили Николича
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Команда развалилась. Я об этом говорила, когда уволили Николича. Как можно было увольнять человека, который в эпоху перемен удерживал команду на плаву», — цитирует Смородскую «Спорт-Экспресс».

«Локомотив» занял последнее место в группе Е Лиги Европы, набрав два очка. В заключительном туре команда проиграла «Марселю» со счётом 0:1.

«Зенит» и «Спартак» вышли в плей-офф Лиги Европы, жеребьёвка которой пройдёт 25 февраля.

Ранее сообщалось, что приложение «Правила игры» теперь доступно на русском языке.

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