Смородская: «Локомотив» развалился, когда уволили Николича

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала выступление столичного клуба в Лиге Европы УЕФА сезона-2021/22.

«Команда развалилась. Я об этом говорила, когда уволили Николича. Как можно было увольнять человека, который в эпоху перемен удерживал команду на плаву», — цитирует Смородскую «Спорт-Экспресс».

«Локомотив» занял последнее место в группе Е Лиги Европы, набрав два очка. В заключительном туре команда проиграла «Марселю» со счётом 0:1.

«Зенит» и «Спартак» вышли в плей-офф Лиги Европы, жеребьёвка которой пройдёт 25 февраля.

Ранее сообщалось, что приложение «Правила игры» теперь доступно на русском языке.