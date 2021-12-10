Сёмин объяснил свою критику тренеров Николича и Гисдоля

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин критично высказался о работе Марко Николича и Маркуса Гисдоля в московском клубе.

«После Марселя! Уважаемые Николичи и Гисдоли, вы пришли в команду чемпионов и за три года не принесли ни одной победы в рейтинг Российской премьер-лиги!» — написал Сёмин в своём Instagram.

Николич сменил на посту главного тренера железнодорожников Сёмина в 2020 году. На место серба в 2021-м пришёл Гисдоль.

«Локомотив» в прошлом сезоне занял четвёртое место в группе Лиги чемпионов. А в сезоне-2021/22 финишировал на последней позиции в Лиге Европы.

«Локомотив» 9 декабря в гостях проиграл французскому «Марселю» (0:1) в последнем туре группового этапа ЛЕ.

Ранее Ольга Смородская заявила, что «Локомотив» развалился, когда уволили Николича.