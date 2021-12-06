Удаление Соболева, дубли Клаудиньо и Классона, две передачи Кангвы: чем запомнился 17-й тур РПЛ

Дубль Клаудиньо помог «Зениту» уйти от поражения в домашнем матче с «Ростовом», а две результативные передачи Кингза Кангвы позволили «Арсеналу» добиться успеха в Химках. «Динамо» в Москве обыграло оставшихся вдевятером к 36-й минуте футболистов «Уфы», а «Спартак» после удаления Александра Соболева в меньшинстве вырвал победу у «Ахмата». «Краснодар» взял верх над «Сочи» в южном дерби благодаря точным ударам Виктора Классона и спасениям Матвея Сафонова.

Удивительное спасение «Зенита»

17-й тур РПЛ прошёл с чередой неоднозначных судейских решений. Сразу в нескольких матчах арбитры выходили на первый план и напрямую влияли на результат. Задала тон первая же встреча между «Зенитом» и «Ростовом». В Санкт-Петербурге рефери Алексей Матюнин не побоялся уже на девятой минуте назначить пенальти в ворота хозяев за фол Дмитрия Чистякова на Понтусе Альмквисте.

А в середине тайма он засчитал достаточно спорный гол южан. Причём в ходе результативной атаки сразу два эпизода вызвали вопросы: сначала Игорь Калинин придержал Клаудиньо руками, прежде чем отобрать у него мяч в центре поля, а затем Николай Комличенко акцентированно толкнул плечом Ярослава Ракицкого и мощным ударом с линии штрафной отправил снаряд под перекладину. Казалось, Матюнин, посмотрев повтор, отменит взятие ворот, но он указал на центр, определив, что нарушений правил не было.

Несмотря на провальное начало, петербуржцы совершили камбэк и добыли ничью. Сделать это действующему чемпиону помог Клаудиньо, который оформил дубль и довёл количество голов во внутреннем чемпионате до шести. В первом случае ему удался великолепный выстрел с лёту в дальнюю девятку, а после перерыва бразилец реализовал пенальти. Одиннадцатиметровый также получился достаточно спорным, ведь мяч отскочил в руку стелющемуся в подкате Альмквисту от груди, но Матюнин на этот раз занял сторону «Зенита».

Парадоксальный успех «Спартака»

Активное обсуждение болельщиков вызвало и удаление Александра Соболева на 32-й минуте матча между «Спартаком» и «Ахматом». Футболист получил прямую красную карточку за нарушение, имевшее место на чужой половине. Он уже прокинул мяч мимо Игоря Коновалова, но по инерции ударил его шипами в голень, не имея возможности остановиться. Однако Виталий Мешков при содействии коллег на VAR оставил красно-белых в меньшинстве. Нападающий покидал поле, громко матерясь, и едва не сломал дверь в подтрибунное помещение. Эпизод получился настолько неоднозначным, что за соперника вступился даже защитник грозненцев Андрей Семёнов, посчитавший вердикт рефери спорным.

К этому моменту москвичи вели с минимальным счётом. Единственный мяч Виктор Мозес забил как раз с передачи Соболева. Разумеется, оставшись вдесятером, хозяева отдали инициативу оппоненту и на третьей добавленной к первому тайму минуте пропустили. Арендованный у «Краснодара» Даниил Уткин оказался в одной из атак на месте центрального нападающего и, воспользовавшись шикарной передачей в касание Артёма Архипова, записал в свой актив шестой гол в сезоне.

После перерыва гости были ближе к успеху. Они чаще владели мячом и нанесли почти в два раза больше ударов, но в концовке удачливее оказался коллектив Руя Витории. Редкая контратака привела к навесу Романа Зобнина с левого фланга за спину центральным защитникам и не слишком сильному удару Квинси Промеса. Виталий Гудиев имел все шансы отразить его, но вместо того, чтобы остаться на линии ворот, вышел из них и не успел среагировать. Так «Спартак» одержал первую победу в РПЛ за два месяца.

Подавляющее преимущество «Динамо»

Владислав Безбородов во встрече «Динамо» — «Уфа» пошёл ещё дальше и показал футболистам гостей сразу две прямые красные карточки. Впрочем, вопросов к судье не возникло даже у самих нарушителей. Сначала Вячеслав Кротов в дебюте противостояния наступил на голеностоп Себастьяну Шиманьскому и едва не сломал поляку ногу. Пострадавшего тут же пришлось заменить, его участие в важнейшем матче с «Зенитом» находится под вопросом.

А затем Эгаш Касинтура сорвал чистый выход один на один Вячеслава Грулёва ценой фола последней надежды. Гости уже на 36-й минуте остались вдевятером. Удивительно, но, оказавшись даже в такой ситуации, они пропустили лишь дважды. Открыть счёт снова удалось Денису Макарову, который меньше недели назад отметился аналогичным достижением в Казани. А незадолго до финального свистка полузащитник ассистировал Арсену Захаряну.

Преимущество бело-голубых могло быть куда убедительнее, ведь они нанесли 25 ударов по воротам. Но в ряде эпизодов «Уфу» спас Александр Беленов. А когда и он оказывался бессилен, на линии страховали защитники. Но главное — «Динамо» удалось воспользоваться осечкой «Зенита» и сократить отставание от лидера до двух очков в преддверии очной встречи, которая обещает стать жаркой.

Волевая победа «Краснодара» в Сочи

Не менее важно, что бело-голубые оторвались от главного преследователя в лице «Сочи». Команда Владимира Федотова остаётся главным открытием РПЛ последних двух сезонов и после 14-го тура уступала только «Зениту». Однако затем последовала серия из трёх матчей без побед: сначала сражающийся за путёвки в еврокубки коллектив неожиданно уступил «Рубину», затем потерял очки во встрече с «Уралом» и, наконец, остался ни с чем в игре с «Краснодаром» — 1:2.

При этом слабее принципиального соперника хозяева не выглядели. Оппоненты порадовали болельщиков яркой обоюдоострой игрой, в которой шансы отличиться имелись у всех. Суммарно футболисты нанесли 32 удара по воротам и, согласно статистике ожидаемых голов (xG), должны были забить более пяти раз, однако получилось лишь трижды.

Всё решило индивидуальное мастерство отдельных исполнителей. На 19-й минуте Матео Кассьерра после великолепного заброса из глубины в исполнении Данилы Прохина красиво перебросил мяч через выскочившего наперерез Матвея Сафонова. Однако практически тут же Ибрагим Цаллагов в своей штрафной ударил по ногам Эдуарда Сперцяна, и Сергей Карасёв, посмотрев повтор, назначил пенальти, который реализовал Виктор Классон. А в самом начале второго тайма швед отличился уже с игры. К слову, в предыдущей встрече с «Химками» он также набрал два балла по системе «гол + пас» (1 + 1).

В оставшееся до финального свистка время хозяева неоднократно могли сравнять счёт, но выше всяких похвал действовал Сафонов. Незадолго до финального свистка огорчить его всё же смог вышедший на замену Ивелин Попов, но судья справедливо зафиксировал офсайд. Единственной ложкой дёгтя для гостей стала прямая красная карточка Гжегожу Крыховяку за опасный подкат в ногу Жоаозиньо.

Братская связка «Арсенала»

Также после 17-го тура достаточно серьёзные перестроения произошли во второй половине турнирной таблицы, ведь победы одержали «Урал», «Нижний Новгород» и «Арсенал». Для туляков она вовсе стала второй подряд. После сенсационного домашнего успеха в противостоянии с «Локомотивом» подопечные Миодрага Божовича на выезде оказались сильнее «Химок», своего прямого конкурента, — 2:1. Для команды этот результат ценен вдвойне, поскольку до того в чужих стенах она набрала всего три очка.

Причём «канониры» проявили силу воли после пропущенного ближе к перерыву мяча от Резиуана Мирзова. Интересно, что полузащитнику пришлось перебивать пенальти, так как первый удар с точки голкипер парировал с нарушением правил. Во втором тайме гости уже владели подавляющим преимуществом. Поспособствовали этому замены сразу трёх футболистов соперника в первой половине встречи из-за травм. Среди них оказались два основных центральных защитника — Александр Филин и Егор Данилкин.

Пользуясь проблемами подмосковной команды в обороне, «Арсенал» наносил один удар за другим и в итоге добился своего. Главным героем противостояния стал Кингз Кангва, который во втором матче РПЛ подряд отдал две результативные передачи. В первом случае он помог забить мяч-шедевр Зурико Давиташвили, а во втором ассистировал старшему брату Эвансу. На 87-й минуте взаимодействие замбийских полузащитников принесло команде победу. Не обошлось без удаления и в этом матче. Незадолго до финального свистка красную карточку получил защитник хозяев Брайан Идову.