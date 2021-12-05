Лещенко оценил шансы «Динамо» на победу в матче с «Зенитом»

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Народный артист России, известный болельщик московского «Динамо» Лев Лещенко поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Лещенко оценил шансы «Динамо» на победу в матче с «Зенитом»
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«Обыграем «Зенит» и оторвёмся на одно очко. У нас есть хорошие шансы победить, «Динамо» уже не то, каким было в Санкт-Петербурге. Тогда нам просто не повезло. У «Зенита» сейчас идёт небольшой спад, с «Ростовом» они играли не очень. А мы сейчас на ходу, ребята отлично выглядят. Захарян опять показал, что он уверенно смотрится в коллективе. У «Динамо» есть настроение и энтузиазм, это может хорошо повлиять на ход матча»,— цитирует Лещенко «Спорт-Экспресс».

«Динамо» (35 очков) занимает второе место в таблице РПЛ. В следующем туре 12 декабря коллектив Сандро Шварца дома сыграет с лидирующим «Зенитом» (37 очков). Матч первого круга между этими командами закончился со счётом 4:1 в пользу петербуржцев.

Ранее Шварц заявил, что динамовцам было тяжело вскрывать оборону «Уфы».

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