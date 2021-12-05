Шварц: нам было тяжело вскрывать оборону «Уфы»
- @UfaFc
«Сегодня была курьёзная игра. У «Уфы» было два удаления, однако нам было тяжело вскрывать оборону соперника. У нас были хорошие отрезки во втором тайме встречи. Если бы забили второй мяч раньше, то упростили были себе жизнь. Но рады победе. Исправили ошибки прошлых матчей», — сказал Шварц после игры.
С шестой минуты матча динамовцы играли в большинстве, а на 32-й минуте «Уфа» осталась вдевятером.
Ранее сообщалось, что «Динамо» победило «Уфу», игравшую вдевятером.