«Динамо» победило «Уфу», игравшую вдевятером

В матче 17-го тура Российской премьер-лига (РПЛ) московское «Динамо» одержало победу над «Уфой».

Матч, проходивший на стадионе «ВТБ Арена» в Москве, завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Забитыми мячами отметились Денис Макаров и Арсен Захарян.

На шестой минуте встречи с поля был удалён игрок «Уфы» Вячеслав Кротов, а на 36-й красную карточку получил его одноклубник Эгаш Касинтура.

«Динамо» набрало 35 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» с 16 очками — 15-я.

Ранее сообщалось, что «Нижний Новгород» одержал победу над «Рубином» в матче РПЛ.