Слуцкий считает нелогичным поражение от «Нижнего Новгорода»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомметировал поражение своей команды в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Нижним Новгородом».

«Тяжеловато возвращаться в игру, когда пропускаешь мяч на первой минуте. Но нам удалось это сделать — создавали моменты и забили. Второй гол уже не вытекал из логики игры. После перерыва соперник оборонялся, мы пытались вскрыть насыщенную оборону. К сожалению, нам не удалось этого сделать. Замена Кварацхелии? Не знаю, доволен он или нет. Но его действия на футбольном поле предполагали замену ещё в перерыве», — сказал Слуцкий на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что «Нижний Новгород» одержал победу над «Рубином» в матче РПЛ.