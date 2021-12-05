Слуцкий считает нелогичным поражение от «Нижнего Новгорода»

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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомметировал поражение своей команды в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Нижним Новгородом».
Слуцкий считает нелогичным поражение от «Нижнего Новгорода»
  • Reuters

«Тяжеловато возвращаться в игру, когда пропускаешь мяч на первой минуте. Но нам удалось это сделать — создавали моменты и забили. Второй гол уже не вытекал из логики игры. После перерыва соперник оборонялся, мы пытались вскрыть насыщенную оборону. К сожалению, нам не удалось этого сделать. Замена Кварацхелии? Не знаю, доволен он или нет. Но его действия на футбольном поле предполагали замену ещё в перерыве», — сказал Слуцкий на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что «Нижний Новгород» одержал победу над «Рубином» в матче РПЛ.

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