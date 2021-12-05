Соболев признался, что на «Спартак» давят заявления о чемпионстве на столетие клуба

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Форвард московского «Спартака» Александр Соболев рассказал о давлении, которое оказывается на футболистов красно-белых в год столетия клуба.
Соболев признался, что на «Спартак» давят заявления о чемпионстве на столетие клуба
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

«У нас была встреча с болельщиками, мы говорили на эту тему, но не на камеру. Когда сезон начинался, давления не было. Однако после нескольких поражений ситуация изменилась. Все говорили о столетии клуба, необходимости побеждать, о чемпионстве. При переходе в «Спартак» меня спрашивали: когда будешь выходить на поле, будешь ли нервничать? Я думал, что со мной никогда такого не произойдёт, что у меня сильный характер. Однако, когда ты тут оступился, там проиграл, то попадаешь под колоссальное давление. Со временем привыкаешь. Когда я лишь пришёл в «Спартак», всё было хорошо: я забивал, мы заняли второе место. Сейчас же всё наоборот — сплошная критика. Думаю, что это давит не только на меня, а и на всю команду, причём очень сильно. Но сейчас мы стали более стрессоустойчивыми, выработался иммунитет. Может, именно из-за этого давления я не мог в определённых моментах проявить себя. Но я постоянно работаю. Сейчас понимаю, что работать под давлением — это важное умение. Сложно сказать, но все эти громкие слова о чемпионстве, столетии клуба — они влияют», — цитирует Соболева «Российская газета».

В текущем сезоне «Спартак» занимает девятое место после 17 туров, имея 23 очка.

Ранее Гершкович выразил надежду, что «Спартак» не будет назначать Ваноли.

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