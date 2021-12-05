Сенников раскритиковал результаты «Локомотива» в последних матчах

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Двукратный чемпион России в составе московского «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал игру столичной команды в матчах чемпионата России по футболу сезона-2021/22.
Сенников раскритиковал результаты «Локомотива» в последних матчах
  • © официальный твиттер ФК "Локомотив"

«Впечатления от последних двух игр не очень. Честно говоря, «Локомотив» очень плохо играл и с «Арсеналом», и в первом тайме матча с «Уралом». В последних двух играх не было какого-то конструктива, непонятны тактика и стиль, нет скорости, желания», — цитирует Сенникова ТАСС.

Экс-защитник московской команды предположил, что, возможно, у игроков накопилась усталость из-за одновременного участия в еврокубках и РПЛ. 45-летний Сенников считает, что на результаты команды также могло повлиять большое количество травм.

«Локомотив» после ничьей со «Спартаком» потерпел поражение в последних трёх матчах РПЛ. В последний раз железнодорожники испытывали вкус победы в матче с «Нижним Новгородом» 30 октября.

Ранее Юрий Сёмин заявил, что футболисты «Локомотива» не могут понять, что от них требует Маркус Гисдоль.

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