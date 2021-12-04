Сёмин: футболисты «Локомотива» не могут понять, что от них требует Гисдоль

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на поражение команды от екатеринбургского «Урала» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Все игроки очень стараются. Каждый футболист «Локомотива» выкладывается на 100% своих возможностей, я вижу это. Мне кажется, они не могут понять, что от них требует Гисдоль. Игроки неправильно идут в прессинг, поэтому они всюду опаздывают», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

По его мнению, по этой причине происходят все нарушения правил, которые и превращаются в жёлтые и красные карточки. Также специалист обратил внимание, что клуб летом купил множество футболистов, но сейчас от них никакой пользы.

«Но в этом не нужно винить футболистов, они не виноваты. Они просто не понимают, что от них требуется, вот и все проблемы», — добавил тренер.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице, имея 25 очков.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» в меньшинстве проиграл «Уралу» (0:1) в матче РПЛ.