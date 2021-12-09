«Есть шанс достойно выступить в Лиге Европы»: как оценили игру «Зенита» в матче ЛЧ с «Челси»

Игра «Зенита» в матче с «Челси» даёт надежду на положительное выступление в плей-офф Лиги Европы. Такое мнение высказали специалисты после заключительной встречи группового этапа Лиги чемпионов, которая завершилась ничьей (3:3). Подопечные Сергея Семака показали свои возможности благодаря тому, что на коллектив не давил результат, отметил бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец.

Заключительная встреча «Зенита» в групповом этапе Лиги чемпионов с «Челси», которая завершилась с ничейным счётом 3:3, подарила российским болельщикам массу положительных эмоций и надежду на хорошее выступление питерцев в Лиге Европы весной. Российская команда много атаковала и проявила волю к победе, забив мяч в добавленное время.

Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак, правда, отметил на пресс-конференции, что такая игра получилась, поскольку «Челси» полностью не настроился на встречу. Кроме того, многие из основных футболистов лондонского клуба остались на скамейке запасных.

«Все хотят быть на первом месте в группе, но многим основным тренер дал отдохнуть. Игра открытая, поэтому большое число голов и моментов. За исключением гостевого матча с «Ювентусом», где мы плохо выступили, сыграли по своим силам. А какой матч, такой и результат», — приводит слова наставника «Спорт-Экспресс».

Оценивая выступление своей команды, главный тренер лондонцев Томас Тухель признался, что его футболисты слишком многое позволили «Зениту» на поле.

«Если давать пространство сопернику и не закрывать свободные зоны, когда атакуешь, вас могут подловить на контратаках. Если у оппонента высокие скорости, развитые технически игроки, а ты постоянно предоставляешь им пространство, тебя наказывают. Мы должны давить всё время. Сквозь боль, уставая, превозмогая, — без этого никак. Если вы меняете поведение исходя из счёта, то позволяете сопернику наказать вас. Надо закрывать дверь. Это очень просто сделать: нужно более активно бегать, включаться в моменты постоянно», — отметил специалист.

По итогам группового этапа в квартете H первое место занял «Ювентус», на два очка обойдя англичан. Туринцы свой матч против «Мальмё» выиграли со счётом 1:0. Итальянский клуб в Twitter поблагодарил «Зенит» за ничью, выложив мем с Леонардо Ди Каприо из фильма «Великий Гэтсби», где он поднимает бокал мартини.

Пошутил на эту тему и полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев, забивший спасительный для петербуржцев мяч на четвёртой добавленной к матчу минуте. «Ювентус», благодарить не нужно», — написал хавбек в Twitter на английском языке. А общаясь с журналистами, полузащитник рассказал, что после забитого мяча побежал благодарить врача команды. Оздоев получил повреждение 27 июля в первом туре РПЛ и затем в течение почти четырёх месяцев восстанавливался.

«Думаю, этот результат нам в плюс. Команда выполнила хорошую работу, парни играли очень хорошо. Результат закономерен. Моменты были и у них, и у нас. Думаю, болельщики будут довольны качеством игры и результатом. Что касается моего гола, то позиция убойная, надо было бить. Главное — хорошо подстроиться, что я и сделал. Побежал благодарить доктора, потому что он проделал большую работу. Хотел его так отблагодарить», — сказал Оздоев в эфире «Матч Премьер».

В свою очередь, полузащитник «Зенита» Клаудиньо, который также отметился голом, остался доволен игрой команды и признался, что гордится этим выступлением сине-бело-голубых.

«Я считаю, что мы заканчиваем выступление в Лиге чемпионов с высоко поднятой головой. Провели хороший матч, сыграли результативно и ярко с таким соперником, как «Челси». Сейчас все мысли о предстоящей игре с «Динамо», ну и, конечно же, о выступлении в Лиге Европы. Мой гол получился хорошим, я не так часто забиваю головой. Очень рад, что с помощью моего мяча мы смогли вернуться в игру. Но всё-таки не только благодаря ему. Этому предшествовало то, что вся команда заиграла иначе, более агрессивно», — сказал Клаудиньо пресс-службе клуба.

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой, вышедший на поле на 51-й минуте, отметил боевой настрой команды на матч. Как объяснил футболист, на коллектив в этот раз не давил результат, поскольку задачу-минимум он уже выполнил, ранее обеспечив себе выход в плей-офф Лиги Европы.

«Получилась очень хорошая игра, зрелищная, для болельщиков. Мы играли на победу. Забили мяч в концовке, показали характер. Результат закономерный. На нас ничто не давило. Мы играли дома против очень хорошей команды. Всегда приятно, когда есть супермотивация. Тут несколько факторов сложилось. Приятно даже не то, что результата добились, а качество игры очень радует», — рассказал Мостовой.

Отметил качество игры «Зенита» и бывший нападающий команды Дмитрий Радченко. По его мнению, у подопечных Семака большой потенциал.

«Лига чемпионов — это самый важный европейский турнир, возможность проявить себя. «Зенит» вчера выложился по полной, играли уверенно, не боялись. В этом розыгрыше петербуржцы провели свой лучший матч. Ребята, которые вышли на замену: Круговой, Мостовой — внесли скорость в игру. Потенциал на будущее у «Зенита» есть. В турнирной таблице было всё примерно понятно, поэтому клубы играли более раскрепощённо, открыто, без всякого давления», — сказал Радченко в интервью «Чемпионату».

В свою очередь, бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев ожидал открытого футбола. При этом специалист считает, что у питерцев может получиться неплохое выступление в Лиге Европы.

«Это хорошо, что есть такие матчи, где можно протестировать и посмотреть, кто на что способен, тем более с одной из лучших команд Европы. Местами и в целом «Зенит» действительно показал неплохой футбол, и ничья, в принципе, хороший результат. Очень интересный матч. «Зенит» — одна из сильнейших команд, я имею в виду, что соперники уважительно относятся к ней. Думаю, что в Лиге Европы можно ожидать неплохих результатов. Опять же, всё будет зависеть от жребия, от формы, в которой будет находиться команда. Поэтому я думаю, что у «Зенита» при хорошем раскладе может получиться неплохо выступить в Лиге Европы», — сказал вратарь в интервью ТАСС.

Согласен с Малафеевым и бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец. По его мнению, «Зенит» может добиться хорошего результата в Лиге Европы.

«Игра оставила впечатление, что у российского клуба есть потенциал и возможности. Этого не хватило выйти из группы, хотя шансы были. Даже матчи с «Ювентусом» могли бы, наверное, решить задачу-максимум. Может быть, в игре с итальянской командой не хватило психологической уверенности. В матче с «Челси» давления не было — и мы увидели, насколько раскрылись возможности «Зенита». Потенциал даёт основания полагать, что питерцы выступят достойно в Лиге Европы. Шансов будет много», — дал комментарий специалист изданию «РБ Спорт».

Жеребьёвка плей-офф Лиги Европы, на которой станет известен соперник российского клуба в 1/16 финала, состоится 13 декабря.