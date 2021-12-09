Оздоев после гола в ворота «Челси» обратился к «Ювентусу»

Российский полузащитник петербургского «Зенита» Магомед Оздоев обратился к туринскому «Ювентусу» после гола в компенсированное время в ворота лондонского «Челси» в шестом туре группового раунда Лиги чемпионов УЕФА (3:3).

«Ювентус», благодарить не нужно», — написал футболист в своём Twitter.

Напомним, что встреча между «Зенитом» и «Челси» завершилась со счётом 3:3. Оздоев забил мяч в компенсированное время, вырвав ничью для своей команды.

Таким образом, первое место в группе H занял «Ювентус» с 15 очками. На второй позиции — «Челси» (13 очков). «Зенит» расположился на третьем месте (пять очков) и вышел в плей-офф Лиги Европы.

Ранее Кавазашвили заявил, что конечный счёт матча «Легия» — «Спартак» — 1:1.