Кавазашвили: конечный счёт матча «Легия» — «Спартак» — 1:1

Бывший голкипер сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от матча шестого тура Лиги Европы УЕФА между «Легией» и «Спартаком».

«Думаю, что будет ничейный результат. Конечный счёт встречи — 1:1. Знаю, такой исход не гарантирует «Спартаку» прямой выход в плей-офф Лиги Европы, но у меня такое чувство, хоть убейте», — цитирует Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

Напомним, что матч пройдёт 9 декабря в Варшаве на стадионе «Пепси Арена». Начало — в 20:45 мск.

«Спартак» занимает второе место в группе С, набрав семь очков. На первой позиции — «Лестер» (восемь очков). На третьем месте расположился «Наполи» с семью очками. «Легия» — четвёртая (шесть очков).

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