Президент «Барселоны» прокомментировал вылет клуба из Лиги чемпионов

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов УЕФА.

«Футболисты сделали всё, что могли, и многое другое. Нам очень грустно, но мы должны смотреть вперёд, чтобы продолжать работать и обращать вспять сложную спортивную и экономическую ситуации», — цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

Напомним, что «Бавария» нанесла поражение «Барселоне» (3:0) в заключительном матче групповой стадии Лиги чемпионов и лишила каталонскую команду шансов на выход в плей-офф.

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