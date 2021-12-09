Петржела: «Легия» играет ужасно, «Спартак» может спокойно их обыгрывать

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Бывший тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями на матча шестого тура Лиги Европы УЕФА между «Легией» и «Спартаком».

«У «Спартака» много травмированных, но «Легия» играет сейчас ужасно. Поляков не нужно бояться, красно-белые спокойно могут их обыгрывать», — цитирует Петржелу «Спорт-Экспресс».

Он также добавил, что в стыковых матчах красно-белые в силах сыграть с «Барселоной» или «Боруссией». Не стоит никого бояться.

Напомним, что матч пройдёт 9 декабря в Варшаве на стадионе «Пепси Арена». Начало — в 20:45 мск.

Ранее Губерниев — о матче с «Челси» заявил, что раскрепощенный «Зенит» способен на многое.

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