Петржела: «Легия» играет ужасно, «Спартак» может спокойно их обыгрывать

Бывший тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями на матча шестого тура Лиги Европы УЕФА между «Легией» и «Спартаком».

«У «Спартака» много травмированных, но «Легия» играет сейчас ужасно. Поляков не нужно бояться, красно-белые спокойно могут их обыгрывать», — цитирует Петржелу «Спорт-Экспресс».

Он также добавил, что в стыковых матчах красно-белые в силах сыграть с «Барселоной» или «Боруссией». Не стоит никого бояться.

Напомним, что матч пройдёт 9 декабря в Варшаве на стадионе «Пепси Арена». Начало — в 20:45 мск.

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