Губерниев — о матче с «Челси»: раскрепощенный «Зенит» способен на многое

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ничью «Зенита» в матче шестого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с «Челси» (3:3).

«Отличный футбол от лучшей команды России. Когда игроки «Зенита» раскрепощены, они способны на многое. Да, питерцы не выиграли, но показали действительно классный футбол», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что «Зенит» умеет играть в футбол, когда нет давления на команду.

«Зенит» 8 декабря сыграл вничью в заключительном матче групповой стадии ЛЧ с «Челси» (3:3). Команда с берегов Невы заняла третье место в группе и теперь весной продолжит борьбу в Лиге Европы.

Ранее сообщалось, что гол Магомеда Оздоева спас «Зенит» от поражения с «Челси».