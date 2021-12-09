Губерниев — о матче с «Челси»: раскрепощенный «Зенит» способен на многое

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ничью «Зенита» в матче шестого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с «Челси» (3:3).
Губерниев — о матче с «Челси»: раскрепощенный «Зенит» способен на многое
  • Reuters
  • © Anton Vaganov

«Отличный футбол от лучшей команды России. Когда игроки «Зенита» раскрепощены, они способны на многое. Да, питерцы не выиграли, но показали действительно классный футбол», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что «Зенит» умеет играть в футбол, когда нет давления на команду.

«Зенит» 8 декабря сыграл вничью в заключительном матче групповой стадии ЛЧ с «Челси» (3:3). Команда с берегов Невы заняла третье место в группе и теперь весной продолжит борьбу в Лиге Европы. 

Ранее сообщалось, что гол Магомеда Оздоева спас «Зенит» от поражения с «Челси». 

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