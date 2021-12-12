Гол Скопинцева спас «Динамо» от поражения в матче РПЛ с «Зенитом» 

Петербургский «Зенит» и столичное «Динамо» не смогли выявить победителя в матче 18-го тура чемпионата России по футболу.

Игра, которая прошла на поле «Центрального стадиона «Динамо» имени Льва Яшина», завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола стал форвард «Зенита» Клаудиньо (34-я минута). Ему ассистировал Вячеслав Караваев.

Дмитрий Скопинцев (73-я) сравнял счёт в матче. Это первый гол футболиста в этом сезоне.

В начале первого тайма Клаудиньо (11-я) не смог реализовать пенальти. Бразильский форвард промахнулся мимо ворот.

Главный арбитр матча Сергей Карасёв показал две жёлтые карточки.

«Зенит» (38 очков) сохранил лидерство в чемпионате России. «Динамо» (36) осталось на втором месте турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба и Сердар Азмун не попали в заявку «Зенита» на матч с «Динамо».