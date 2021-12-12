Гол Скопинцева спас «Динамо» от поражения в матче РПЛ с «Зенитом»
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Игра, которая прошла на поле «Центрального стадиона «Динамо» имени Льва Яшина», завершилась со счётом 1:1.
Автором первого гола стал форвард «Зенита» Клаудиньо (34-я минута). Ему ассистировал Вячеслав Караваев.
Дмитрий Скопинцев (73-я) сравнял счёт в матче. Это первый гол футболиста в этом сезоне.
В начале первого тайма Клаудиньо (11-я) не смог реализовать пенальти. Бразильский форвард промахнулся мимо ворот.
Главный арбитр матча Сергей Карасёв показал две жёлтые карточки.
«Зенит» (38 очков) сохранил лидерство в чемпионате России. «Динамо» (36) осталось на втором месте турнирной таблице РПЛ.
Ранее сообщалось, что Артём Дзюба и Сердар Азмун не попали в заявку «Зенита» на матч с «Динамо».