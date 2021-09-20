Матч «Локомотива» и «Урала» стал первым в этом сезоне РПЛ, завершившимся нулевой ничьей

Короткая ссылка
Матч восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Локомотивом» и екатеринбургским «Уралом» стал первой встречей нынешнего сезона чемпионата страны, в которой не забили ни одного мяча.
Матч «Локомотива» и «Урала» стал первым в этом сезоне РПЛ, завершившимся нулевой ничьей
  • @fclokomotiv
  • Twitter

До этой игры не было ни одного матча, в котором совсем не забивали. Результативная серия продлилась 61 матч, что является рекордным показателем в истории лиги.

Ранее сообщалось, что «Урал» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить