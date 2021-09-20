Матч «Локомотива» и «Урала» стал первым в этом сезоне РПЛ, завершившимся нулевой ничьей

Матч восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Локомотивом» и екатеринбургским «Уралом» стал первой встречей нынешнего сезона чемпионата страны, в которой не забили ни одного мяча.

До этой игры не было ни одного матча, в котором совсем не забивали. Результативная серия продлилась 61 матч, что является рекордным показателем в истории лиги.

Ранее сообщалось, что «Урал» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛ.