Матч «Локомотива» и «Урала» стал первым в этом сезоне РПЛ, завершившимся нулевой ничьей
Матч восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Локомотивом» и екатеринбургским «Уралом» стал первой встречей нынешнего сезона чемпионата страны, в которой не забили ни одного мяча.
- @fclokomotiv
До этой игры не было ни одного матча, в котором совсем не забивали. Результативная серия продлилась 61 матч, что является рекордным показателем в истории лиги.
Ранее сообщалось, что «Урал» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛ.
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