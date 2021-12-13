Разгром на прощание: «Спартак» крупно уступил «Сочи» в 18-м туре РПЛ

«Спартак» потерпел крупное выездное поражение от «Сочи» в матче 18-го тура РПЛ — 0:3. Южане активнее начали встречу и в середине первого тайма открыли счёт. Сергей Иванов назначил пенальти, который реализовал Кристиан Нобоа. После этого красно-белые завладели подавляющим преимуществом, но так и не сумели пробить совершившего восемь сейвов Дениса Адамова. Не помогло и удаление Нобоа во втором тайме за грубый фол на Квинси Промесе. Наоборот, в концовке матча подопечные Владимира Федотова довели дело до разгрома.

Выездной матч 18-го тура российской Премьер-лиги с «Сочи» стал для «Спартака» особенным. Это связано с возможной отставкой в ближайшее время главного тренера Руя Витории. Судя по информации СМИ, португальца не спасёт даже выход в 1/8 финала Лиги Европы с первого места из группы с «Наполи» и «Лестером». Поэтому у многих болельщиков уже не было сомнений, что готовить команду к возобновлению сезона будет другой специалист — Паоло Ваноли. Футболисты столичного коллектива в сложившейся ситуации могли лишь выразить поддержку наставнику своей игрой. Победа в Сочи после удачного выезда в Варшаву к «Легии» оставляла бы руководству клуба меньше поводов для замены тренера.

У подопечных Владимира Федотова была своя важная мотивация. В трёх последних матчах национального первенства они набрали всего одно очко, потерпев поражения от «Рубина» и «Краснодара», и потеряли несколько позиций в турнирной таблице. Но успех в 18-м туре гарантировал им возвращение в первую тройку.

Правда, на разминке хозяева понесли серьёзную потерю. Лучший бомбардир команды Матео Кассьерра получил травму и не смог выйти на поле. Его место в составе занял Максим Барсов. Но и кадровые проблемы гостей решены не были. В довершение всех бед в матче с «Ахматом» дисквалификацию заработали два ключевых исполнителя — Айртон и Александр Соболев.

В их отсутствие Витория решил отзеркалить схему соперника с тремя центральными защитниками. При этом место на левом фланге занял больше ориентированный на атаку Александр Ломовицкий. Впереди же, как и в Варшаве, расположилась тройка Квинси Промес — Зелимхан Бакаев — Михаил Игнатов, в которой не нашлось место номинальному форварду Георгию Мелкадзе.

Первый тайм получился для «Спартака» неудачным. Отрезок до пропущенного мяча команда откровенно провалила. Она словно не восстановилась до конца после тяжёлого выезда в Польшу. Москвичи действовали на крайне низких скоростях и оказывались не в состоянии выходить из обороны в атаку. Соперник легко перекрывал всех адресатов передач на своей половине и не оставлял пространства, стараясь максимально плотно встречать гостей.

Разумеется, сказывалось и отсутствие чистых нападающих. Если в Варшаве Зелимхан Бакаев имел возможность врываться в свободные зоны, поскольку «Легия» вынуждена была идти вперёд, то «Сочи» никуда не торопился. А на равных бороться с мощными центральными защитниками оппонента десятый номер красно-белых ожидаемо оказался не в состоянии.

У южан в отсутствие Касьерры тоже мало что получалось в атаке. Долгое время игра шла преимущественно в центре поля. Однако постепенно коллектив Федотова начал нагнетать давление. Селихову несколько раз пришлось выручать своих партнёров. Особенно запомнился его сейв после удара Сергея Терехова.

В середине тайма хозяевам ещё и серьёзно повезло. Они заработали перспективный штрафной, и стоящий в стенке Михаил Игнатов после выстрела Жоаозиньо сыграл вытянутой в сторону рукой. Главный судья Сергей Иванов не сразу назначил пенальти, но, посмотрев повтор, указал на точку. 11-метровый уверенно реализовал Кристиан Нобоа. Он аккуратно отправил мяч по центру, тогда как вратарь прыгнул в правый от себя угол.

Лишь пропустив, «Спартак» наконец проснулся и завёлся. Москвичи чуть взвинтили обороты и сразу же сумели создать проблемы соперникам. Южане вынуждены были прижиматься к собственным воротам и с большим трудом удержали минимальное преимущество в счёте к свистку на перерыв.

Заработали фланги, начал чаще подключаться вперёд по левому краю и Ломовицкий. Это дало возможность исполнить ряд стандартных положений. А в концовке первой половины гости едва не отыгрались. Два неплохих момента имел Промес. Сначала он вырвался на рандеву с Денисом Адамовым, пробив с острого угла, но тот парировал его выстрел ногой. А затем футболист из Нидерландов попытался отправить мяч в ближнюю девятку, но вновь не сумел обыграть молодого голкипера.

Во втором тайме преимущество гостей стало подавляющим. Они владели мячом постоянно и вжали соперника практически в его штрафную. «Сочи» пришлось сосредоточиться исключительно на обороне, поскольку контригра у команды отсутствовала в принципе. А Федотов, готовясь к длительной осаде со стороны соперника, в перерыве произвёл замену в тройке центральных защитников. Место получившего жёлтую карточку Данилы Прохина занял Родригао.

Взломать построившихся на своей трети поля в две линии южан оказалось непросто. Красно-белые в первую очередь пытались нащупать бреши на полуфлангах, где действовали Промес и Бакаев. При этом Квинси зачастую оказывался на острие нападения. Но десятикратным чемпионам России по-прежнему не хватало человека, способного завершить атаку. Этим можно объяснить рокировку Игнатова на Мелкадзе. Пусть форвард находится не в лучшей форме, но на полчаса сил ему должно было хватить.

Совсем сложно «Сочи» стало после необязательного удаления Нобоа. Хозяева потеряли мяч в ходе редкой контратаки, и эквадорец, пытаясь остановить убегавшего вперёд Промеса, наступил ему шипами на ахилл. Иванов, не задумываясь, показал нарушителю прямую красную карточку. Тот даже не пытался спорить с рефери.

После этого на поле осталась фактически одна команда. Витория пошёл ва-банк и отправил в атаку Жиго. «Спартак» перешёл на схему 4—4—2, но в полном составе (за исключением Селихова) пересекал середину поля. Гости начали создавать моменты. Так, Родригао вынес мяч головой с линии после удара Мозеса, а Адамов с трудом справился с дальним выстрелом Джикии.

К чести обессиленных южан, они оборонялись грамотно и самоотверженно. Запомнился момент, когда Кирилл Заика в последний момент в подкате вынес мяч из-под Мелкадзе, который уже готов был отправить его в сетку. На добивании Жиго чуть не попал в створ, после чего потребовал от арбитра назначить пенальти.

Дальше сработал знаменитый футбольный принцип «не забиваешь ты — забивают тебе». Южане провели контратаку и в несколько передач разорвали оборонительную линию соперника. После великолепного разрезающего паса в штрафную Заика практически от лицевой выполнил прострел на пустые ворота. Вышедший на замену Ивелин Попов, отличившись во встрече с бывшей командой, не стал сдерживать эмоции.

А на последних минутах «Спартак» пропустил третий мяч и остался вдесятером. Максимилиано Кофрие в собственной штрафной сбил Никиту Бурмистрова, и Иванов во второй раз указал на точку. На этот раз пенальти реализовал Артур Юсупов. Так «Сочи» одержал победу и завершил год на третьем месте в турнирной таблице. А красно-белые потерпели поражение, возможно, в последнем матче под руководством Витории и ушли на перерыв на девятой строчке, уступая 15 очков лидирующему «Зениту».