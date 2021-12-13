Кафельников: «Спартак» доказал, что может и без Соболева забивать

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Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился ожиданиями от матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» — «Спартак».
Кафельников: «Спартак» доказал, что может и без Соболева забивать
  • © spartak.com

«Будут ли проблемы в нападении без Соболева? Команда доказала, что может и без него забивать. Да, психологически может быть сложно сегодня красно-белым. Но все понимают, что это последний матч», — цитирует Кафельникова «Спорт-Экспресс»

13 декабря «Сочи» примет на своём поле «Спартак» в рамках 18-го тура РПЛ. Начало — в 19:00 мск.

Красно-белые, набрав 23 очка, занимают девятое место в турнирной таблице. Сочинская команда с 28 очками находится на шестой позиции.

Ранее сообщалось, что Агуэро объявит о завершении игровой карьеры 15 декабря.

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