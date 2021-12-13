Marcа: Агуэро объявит о завершении игровой карьеры 15 декабря
- AP
По информации Marcа, футболист объявит о завершении карьеры 15 декабря. Такое решение он принял из-за проблем с сердцем.
Напомним, что в матче 12-го тура испанской Примеры с «Алавесом» Агуэро почувствовал боль в области груди и был заменён в игре. Покидая поле, футболист держался за грудь и испытывал проблемы с дыханием. Позже стало известно, что у форварда был приступ тахикардии.
Агуэро перешёл в «Барселону» летом 2021 года из «Манчестер Сити» на правах свободного агента.
Ранее Макаров заявил, что Слуцкому нужно дать время в «Рубине».