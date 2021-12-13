Marcа: Агуэро объявит о завершении игровой карьеры 15 декабря

Аргентинский форвард каталонской «Барселоны» Серхио Агуэро готовится завершить профессиональную карьеру.

По информации Marcа, футболист объявит о завершении карьеры 15 декабря. Такое решение он принял из-за проблем с сердцем.

Напомним, что в матче 12-го тура испанской Примеры с «Алавесом» Агуэро почувствовал боль в области груди и был заменён в игре. Покидая поле, футболист держался за грудь и испытывал проблемы с дыханием. Позже стало известно, что у форварда был приступ тахикардии.

Агуэро перешёл в «Барселону» летом 2021 года из «Манчестер Сити» на правах свободного агента.

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