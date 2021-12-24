Кокорин опубликовал фото и видео с Мамаевым с отдыха в Дубае
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Форвард сделал публикации в «сториз» в своём Instagram.
Кокорин и Мамаев встретились в одном из ресторанов в Дубае.
Напомним, в октябре 2018 года Кокорин и Мамаев приняли участие в двух драках в центре Москвы. В результате инцидентов пострадали три человека, а игроки были заключены под стражу.
В мае 2019 года Александра приговорили к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Павла — к одному году и пяти месяцам. В сентябре 2019-го они вышли на свободу по УДО.
Ранее экс-президент ФИФА Зепп Блаттер выразил мнение, что Кокорина и Мамаева нужно было выгнать из футбола.
Дубай, держись 🪑 pic.twitter.com/l2xT3VDxtw— Руслан Абушкин (@abushkin2) December 24, 2021