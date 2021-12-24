Кокорин опубликовал фото и видео с Мамаевым с отдыха в Дубае

Российский нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин опубликовал совместное фото и видео с полузащитником «Химок» Павлом Мамаевым из Дубая.

Форвард сделал публикации в «сториз» в своём Instagram.

Кокорин и Мамаев встретились в одном из ресторанов в Дубае.

Напомним, в октябре 2018 года Кокорин и Мамаев приняли участие в двух драках в центре Москвы. В результате инцидентов пострадали три человека, а игроки были заключены под стражу.

В мае 2019 года Александра приговорили к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Павла — к одному году и пяти месяцам. В сентябре 2019-го они вышли на свободу по УДО.

Ранее экс-президент ФИФА Зепп Блаттер выразил мнение, что Кокорина и Мамаева нужно было выгнать из футбола.