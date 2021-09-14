Блаттер считает, что Кокорина и Мамаева нужно было выгнать из футбола

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер ответил на вопрос о том, не бьёт ли инцидент с нападающим флорентийской «Фиорентины» Александром Кокориным и полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым по имиджу России.

«Нет. Во-первых, не только в России игроки ведут себя не лучшим образом. Решение о том, допускать их к футболу или нет — забота спортивных организаций и министерств. Но если это касается общества и они злостные нарушители, их нужно выгнать из футбола. Но я не судья и могу лишь предположить один из вариантов решения этого вопроса», — цитируют Блаттера «Известия».

Напомним, в октябре 2018 года Кокорин и Мамаев стали зачинщиками двух драк в центре Москвы. В результате инцидентов пострадали три человека, а игроки были заключены под стражу.

В мае 2019 года Александра приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима, а Павла — к 1 году и 5 месяцам. В сентябре 2019 года они в вышли из-под заключения по УДО.

Ранее Блаттер высказалсяо лимите на легионеров в российском футболе.