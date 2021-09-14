Экс-президент ФИФА Блаттер высказался о лимите на легионеров в российском футболе

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Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер поделился мнением о лимите на легионеров в российском футболе.
Экс-президент ФИФА Блаттер высказался о лимите на легионеров в российском футболе
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander

«Нужно понимать, что лучше для российского футбола. Играть в Российской премьер-лиге только для российских болельщиков или открыть границы для звёздных иностранцев. Сборная — это хорошо, но не нужно забывать, что лига — это смесь различных культур и стилей. И это хорошо, что Россия открывается для тех, кто может привлечь зарубежных игроков. Очень важно — сравнивать, как играют они, и постоянно совершенствоваться», — цитирует Блаттера «Известия».

Напомним, что в Российской премьер-лиге действует лимит на легионеров по схеме «8 + 17».

Ранее президент России Владимир Путин выступил против отмены лимита на легионеров в российском футболе.

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