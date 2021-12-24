«Cпартак» загадал на Рождество победу в Лиге Европы
В Twitter дортмундской «Боруссии» был запущен опрос «Что я хочу на Рождество?».
«Победу в Лиге Европы», — написала пресс-служба красно-белых.
Напомним, что «Спартак» выиграл группу ЛЕ с «Наполи», «Лестером» и «Легией» и вышел в 1/8 финала турнира. Своего соперника московская команда узнает лишь в феврале.
Ранее болельщики «Спартака» заявили об отказе от оформления Fan ID.
The Europa League trophy https://t.co/OiYYC2Dona— FC Spartak Moscow 🎄 (@fcsm_eng) December 24, 2021