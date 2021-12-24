«Cпартак» загадал на Рождество победу в Лиге Европы

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Московский футбольный клуб «Cпартак» загадал на Рождество победу в Лиге Европы УЕФА.
«Cпартак» загадал на Рождество победу в Лиге Европы

В Twitter дортмундской «Боруссии» был запущен опрос «Что я хочу на Рождество?».

«Победу в Лиге Европы», — написала пресс-служба красно-белых.

Напомним, что «Спартак» выиграл группу ЛЕ с «Наполи», «Лестером» и «Легией» и вышел в 1/8 финала турнира. Своего соперника московская команда узнает лишь в феврале. 

Ранее болельщики «Спартака» заявили об отказе от оформления Fan ID.

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