Московский футбольный клуб «Cпартак» загадал на Рождество победу в Лиге Европы УЕФА.

В Twitter дортмундской «Боруссии» был запущен опрос «Что я хочу на Рождество?».

«Победу в Лиге Европы», — написала пресс-служба красно-белых.

Напомним, что «Спартак» выиграл группу ЛЕ с «Наполи», «Лестером» и «Легией» и вышел в 1/8 финала турнира. Своего соперника московская команда узнает лишь в феврале.

Ранее болельщики «Спартака» заявили об отказе от оформления Fan ID.