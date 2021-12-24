Болельщики «Спартака» заявили об отказе от оформления Fan ID

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Объединение фанатов московского «Спартака» «G-7 Ultras» приняло решение отказаться от оформления Fan ID.
Болельщики «Спартака» заявили об отказе от оформления Fan ID
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«Опираясь на события последних недель, мы, как объединение болельщиков «Спартака», хотим сделать заявление. В связи с карательной политикой устрашения и деиндивидуализации, проводимой в отношении «души и сердца» футбола, а именно нас с вами — фанатов, мы заявляем, что единогласно приняли решение не делать Fan ID», — написано в Instagram-аккаунте «G-7 Ultras».

Болельщики также отметили, что не намерены посещать мероприятия, на которых будут использоваться Fan ID, но станут продвигать цвета своего клуба за пределами стадиона. Фанаты также призвали других болельщиков к отказу от этого документа.

Напомним, что Госдума приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Закон вступает в силу с 1 июня 2022 года.

Ранее президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) и председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович высказался о введении Fan ID.

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