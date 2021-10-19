Элемент недосказанности: почему пресс-конференция руководства «Локомотива» вызвала недоумение у болельщиков

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Борислав Головин
Во вторник в Москве состоялась пресс-конференция с участием руководства «Локомотива». На ней была представлена стратегия спортивного развития клуба на ближайшие годы. Согласно документу, москвичи к сезону-2025/26 должны выиграть Кубок страны и РПЛ, а также пробиться в плей-офф Лиги чемпионов или Лиги Европы. При этом председатель совета директоров Александр Плутник отказался комментировать увольнение Марко Николича. А руководитель отдела спорта и развития Ральф Рангник на большинство вопросов давал максимально расплывчатые ответы.
Элемент недосказанности: почему пресс-конференция руководства «Локомотива» вызвала недоумение у болельщиков
  • Руководитель по спорту и развитию московского «Локомотива» Ральф Рангник, Гендиректор «Локомотива» Владимир Леонченко и председатель совета директоров ФК «Локомотив» Александр Плутник
  • © Пресс-служба ФК «Локомотив»

«Локомотив» в последнее время превратился в один из самых обсуждаемых клубов в российском футболе. Произошло это по целому ряду причин. Летом отдел спорта и развития москвичей возглавил известнейший немецкий специалист Ральф Рангник. Также железнодорожники потратили больше других клубов РПЛ на трансферном рынке (€30 млн), хотя ещё недавно жаловались на нехватку средств. Наконец, был отправлен в отставку Марко Николич, который в прошлом сезоне выиграл с красно-зелёными Кубок России и помог коллективу занять третье место в чемпионате страны.

Так за короткий промежуток времени к руководству «Локо» накопилось большое количество вопросов. А потому пресс-конференцию с участием председателя совета директоров Александра Плутника, генерального директора Владимира Леонченко, Рангника, а также нового наставника Маркуса Гисдоля журналисты и болельщики ждали с огромным интересом.

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Однако мероприятие в итоге породило лишь новые вопросы. 

Началась пресс-конференция с демонстрации слайдов со стратегией спортивного развития клуба на ближайшие годы. На бумаге всё выглядело многообещающе. В «Локомотиве» планируют до сезона-2025/26 выиграть РПЛ и Кубок России, а также участвовать в плей-офф Лиги Европы или Лиги чемпионов. Это должно привести к росту рыночной стоимости футболистов. Плутник также подчеркнул: «Локомотиву» предстоит научиться привлекать средства инвесторов, чтобы не зависеть исключительно от дотаций.

«На €1 бюджета должны приходиться €2,1 стоимости команды. Мы будем работать над этим. Вся стратегия разработана не в отрыве от действительности, а на основании анализа», — подчеркнул председатель совета директоров.

Таким образом, успешная реализация плана полностью зависит от выступления на международной арене. Если трёхкратные чемпионы России будут регулярно играть в Лиге чемпионов, то смогут выгодно продавать футболистов. Но туда ещё необходимо пробиться, и Плутник сам назвал высокую конкуренцию в борьбе за путёвки в еврокубки главной проблемой.

При этом уже летом «Локомотив» потратил на новичков большую сумму с надеждой отбить эти средства позже. В клубе заверили, что не запрашивали дополнительного финансирования от РЖД, а также не брали кредит в ВТБ в размере 4,5 млрд рублей, хотя меньший заём, по признанию Леонченко, действительно был сделан.

«Предстоящие трансферы осуществляем с разбивкой на несколько лет, чтобы не накладывать нагрузку на клуб. Мы называем это инвестиционным бюджетом. Существует и практика привлечения заёмных средств. Мы берём деньги, а потом гасим их поступлениями от РЖД… Уже несколько лет ежегодно получаем кредиты. Это было заложено и в бюджете на текущий год. Никакой критической ситуации не вижу», — заверил гендиректор.

Когда же ему напомнили, что не все трансферы в перспективе могут отбиться, функционер дал максимально уклончивый ответ. По его мнению, как только футболист проводит десять матчей в Премьер-лиге, его стоимость якобы автоматически возрастает минимум до €5 млн.

«Трансферная деятельность в России нацелена на покупку. Наша задача — поменять это. Ответ на вопрос получим позднее, когда увидим, насколько новички выросли в цене», — заявил Леонченко.

Но меньше всего конкретики оказалось в словах Рангника, выступления которого журналисты ждали с гораздо большим интересом, поскольку специалист практически не общается с прессой. В большинстве случаев немец давал максимально размытые ответы и вспоминал о своей работе в «Лейпциге», «Зальцбурге» и «Хоффенхайме».

«Цель моей команды состоит в том, чтобы «Локомотив» развивался и модернизировался. Повысить рыночную стоимость коллектива. Заниматься трансферами. Нужно раньше покупать игроков. Поздно брать их в 27—28 лет. Чтобы повысить их стоимость, покупать нужно как можно раньше и через два-три года продавать. Так мы действовали и в «Хоффенхайме», и в «Зальцбурге», и в «Лейпциге». Мы создали стоимость больше миллиарда евро. И это не говоря о результатах», — рассказал Рангник.

Не дал немец конкретного ответа и на вопрос, зачем тогда «Локомотив» приобрёл 25-летних Гирано Керка и Тина Едвая, которых уже сложно назвать молодыми футболистами.

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«У нас нет игроков старше 25. Основа команды собрана ещё при Николиче. Мы сможем оценить уровень спортсменов чуть позже. По Керку: если человек стабильно забивает в «Утрехте», то способен помочь и нам», — заверил функционер.

Общий смысл его слов сводился к тому, что необходимо находить молодых талантливых исполнителей, убеждать их переехать в Россию, а затем спустя некоторое время продавать дороже. Также он уверен в том, что «Локомотив» способен выращивать качественных игроков в собственной академии.

«Это топ-академия и топ-тренеры. В России проживает 140 млн человек, больше, чем в Германии. Задача — подписать игрока раньше и дать ему инфраструктуру и сильных тренеров», — объяснил Рангник.

Более того, выяснилось, что немец, по сути, представляет собственное консалтинговое агентство, которое и оказывает клубу услугу. А на вопрос о том, занимает ли он какую-либо должность в клубе, чёткого ответа Рангник не дал. Зато завершил своё выступление громкой фразой о желании «сделать из паровоза «Сапсан».

Недоумение вызвали не только максимально размытые ответы спикеров, но и желание переложить ответственность друг на друга в некоторых ситуациях. В частности, болельщикам интересно было узнать, почему покинул клуб Николич и кто принимал решение о его отставке. Плутник не стал комментировать расставание со специалистом, подчеркнув, что остался с ним в хороших отношениях. Рангник заверил, что узнал о произошедшем постфактум и просто вынужден был в течение недели найти нового наставника.

«Не я принял решение о том, что Марко больше не будет. Важно, чтобы команда развивалась. Каким будет это развитие, станет понятно в течение недели. Поэтому важен прогресс в тактическом и игровом плане. Если команда недобирает, это очень обидно», — отметил немец.

Наконец, Гисдоль опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что соотечественник вёл с ним переговоры ещё до ухода Николича. А Леонченко назвал необходимость выплатить сербу €3 млн неустойки «обычной практикой».

«По итогам успешного сезона было принято решение продлить контракт с тренером. Без неустойки ни один специалист соглашение не подпишет. Мы обсудили дальнейшее развитие клуба и благодарны Марко за его работу, при нём многие вернулись в сборную. Сумму неустойки не комментирую», — подчеркнул гендиректор.

Зато в руководстве чётко дали понять, что вопреки слухам снос «РЖД Арены» и возведение на территории стадиона жилых домов не планируется. По словам Плутника, объект намерены реконструировать. Леонченко добавил, что в данный момент разрабатывается концепция реконструкции.

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