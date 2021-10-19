В «Локомотиве» рассказали о задачах клуба на ближайшие пять лет

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Александр Плутник рассказал целях клуба на ближайшие пять лет.

«Задача — увеличить стоимость состава, растить трансферную стоимость состава. Мы должны выстроить систему развития талантов нашей академии: выращивание, обработка талантов и продажа их в Европу. Мы фокусируемся на привлечении лучших талантов России. Уверены, что только такая модель, основанная на развитии талантов, позволит «Локомотиву» добиться успеха. РЖД нас не бросает, но нужны дополнительные доходы», — цитирует Плутника «Чемпионат».

Напомним, что 21 октября «Локомотив» сыграет в третьем туре группового раунда Лиги Европы УЕФА с «Галатасараем». Встреча пройдёт 21 октября в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 22:00 мск.

«Галатасарай», набравший четыре очка, лидирует в группе Е. «Локомотив» с одним очком занимает последнее, четвёртое место.

Ранее сообщалось, что российский арбитр Сергей Иванов назначен на матч третьего тура группового раунда Лиги Европы УЕФА «Фенербахче» — «Антверпен».