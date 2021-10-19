Иванов обслужит матч Лиги Европы «Фенербахче» — «Антверпен»

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Российский арбитр Сергей Иванов назначен на матч третьего тура группового раунда Лиги Европы УЕФА «Фенербахче» — «Антверпен».
Иванов обслужит матч Лиги Европы «Фенербахче» — «Антверпен»
  • РИА Новости

Помощниками главного судьи будут Роман Усачёв и Валерий Данченко. Резервный рефери — Кирилл Левников, видеопомощником арбитра назначен Владимир Москалёв, его ассистентом — Алексей Лунёв.

Встреча между «Фенербахче» и «Антверпен» состоится 21 октября в Стамбуле. Начало — в 19:45 мск.

Ранее сообщалось, что австрийский арбитр Харальд Лехнёр обслужит матч третьего тура группового раунда Лиги Европы УЕФА «Локомотив» — «Галатасарай».

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