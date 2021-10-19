Австрийская бригада арбитров обслужит матч «Локомотив» — «Галатасарай»

Австрийский арбитр Харальд Лехнёр обслужит матч третьего тура группового раунда Лиги Европы УЕФА «Локомотив» — «Галатасарай».

Помощниками выступят Андреас Хайндрайх и Максимилиан Кольбич. Резервный рефери — Маркус Хаметер, видеопомощником арбитра назначен Бастиан Данкерт из Германии, его ассистент — англичанин Пол Тирни.

Встреча пройдёт 21 октября в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 22:00 мск.

«Галатасарай» лидирует в группе Е, набрав четыре очка. «Локомотив» занимает последнее четвёртое место (одно очко).

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