Австрийская бригада арбитров обслужит матч «Локомотив» — «Галатасарай»
- РИА Новости
Помощниками выступят Андреас Хайндрайх и Максимилиан Кольбич. Резервный рефери — Маркус Хаметер, видеопомощником арбитра назначен Бастиан Данкерт из Германии, его ассистент — англичанин Пол Тирни.
Встреча пройдёт 21 октября в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 22:00 мск.
«Галатасарай» лидирует в группе Е, набрав четыре очка. «Локомотив» занимает последнее четвёртое место (одно очко).
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