Фанаты «Урала» нарисовали 60-метровые граффити перед матчем с ЦСКА

Короткая ссылка
Болельщики «Урала» перед матчем 11-го тура Российской премьер-лиги с московским ЦСКА (0:1) нарисовали огромные граффити.
Фанаты «Урала» нарисовали 60-метровые граффити перед матчем с ЦСКА
  • @FCURAL
  • Twitter

«Наши фанаты перед игрой «Урал» — ЦСКА сделали самую масштабную работу в истории своего фанатского движения — надпись длиной 60 м. Призыв SUPPORT YOUR LOCAL TEAM относится к болельщикам, которые поддерживают популярные клубы, забывая о команде из своего региона», — написала пресс-служба «Урала» в Twitter.

ЦСКА на выезде обыграл «Урал» со счётом 1:0, благодаря чему набрал 20 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» с 9 очками находится на 14-й строчке.

Ранее ЭСК РФС отклонил жалобу «Урала» на не назначенный в ворота ЦСКА пенальти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить