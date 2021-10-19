Фанаты «Урала» нарисовали 60-метровые граффити перед матчем с ЦСКА

Болельщики «Урала» перед матчем 11-го тура Российской премьер-лиги с московским ЦСКА (0:1) нарисовали огромные граффити.

«Наши фанаты перед игрой «Урал» — ЦСКА сделали самую масштабную работу в истории своего фанатского движения — надпись длиной 60 м. Призыв SUPPORT YOUR LOCAL TEAM относится к болельщикам, которые поддерживают популярные клубы, забывая о команде из своего региона», — написала пресс-служба «Урала» в Twitter.

🧡🖤💚



Наши фанаты перед игрой #УралЦСКА сделали самую масштабную работу в истории своего фанатского движа– надпись длиной 60 метров. Призыв «SUPPORT YOUR LOCAL TEAM» относится к болельщикам, которые поддерживают популярные клубы, забывая о команде из своего региона.



Спасибо! pic.twitter.com/gkEoo09jMV — ФК Урал (@FCURAL) October 19, 2021

ЦСКА на выезде обыграл «Урал» со счётом 1:0, благодаря чему набрал 20 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» с 9 очками находится на 14-й строчке.

Ранее ЭСК РФС отклонил жалобу «Урала» на не назначенный в ворота ЦСКА пенальти.