Фанаты «Урала» нарисовали 60-метровые граффити перед матчем с ЦСКА
- @FCURAL
«Наши фанаты перед игрой «Урал» — ЦСКА сделали самую масштабную работу в истории своего фанатского движения — надпись длиной 60 м. Призыв SUPPORT YOUR LOCAL TEAM относится к болельщикам, которые поддерживают популярные клубы, забывая о команде из своего региона», — написала пресс-служба «Урала» в Twitter.
🧡🖤💚— ФК Урал (@FCURAL) October 19, 2021
Наши фанаты перед игрой #УралЦСКА сделали самую масштабную работу в истории своего фанатского движа– надпись длиной 60 метров. Призыв «SUPPORT YOUR LOCAL TEAM» относится к болельщикам, которые поддерживают популярные клубы, забывая о команде из своего региона.
Спасибо! pic.twitter.com/gkEoo09jMV
ЦСКА на выезде обыграл «Урал» со счётом 1:0, благодаря чему набрал 20 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» с 9 очками находится на 14-й строчке.
Ранее ЭСК РФС отклонил жалобу «Урала» на не назначенный в ворота ЦСКА пенальти.