СЭ: ЭСК РФС отклонил жалобу «Урала» на не назначенный в ворота ЦСКА пенальти
- РИА Новости
На 24-й минуте встречи мяч попал в руку футболисту красно-синих Бахтиёру Зайнутдинову в своей штрафной, но главный арбитр Артём Любимов после просмотра видеоповтора решил не назначать пенальти в ворота гостей.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», комиссия не нашла ошибки в данном решении, так как посчитала, что рука Зайнутдинова находилась в естественном положении.
ЦСКА на выезде обыграл «Урал» со счётом 1:0, благодаря чему набрал 20 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» (девять очков) находится на 14-й строчке.
Ранее бывший арбитр Игорь Федотов назвал верным решение судьи не назначать пенальти в матче «Урал» — ЦСКА.