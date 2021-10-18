СЭ: ЭСК РФС отклонил жалобу «Урала» на не назначенный в ворота ЦСКА пенальти

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) отклонила жалобу екатеринбургского «Урала» из-за спорного эпизода в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.

На 24-й минуте встречи мяч попал в руку футболисту красно-синих Бахтиёру Зайнутдинову в своей штрафной, но главный арбитр Артём Любимов после просмотра видеоповтора решил не назначать пенальти в ворота гостей.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», комиссия не нашла ошибки в данном решении, так как посчитала, что рука Зайнутдинова находилась в естественном положении.

ЦСКА на выезде обыграл «Урал» со счётом 1:0, благодаря чему набрал 20 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» (девять очков) находится на 14-й строчке.

Ранее бывший арбитр Игорь Федотов назвал верным решение судьи не назначать пенальти в матче «Урал» — ЦСКА.