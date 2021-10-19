Баринов: Локомотив» со скоростью «Сапсана» пронесётся мимо еврокубков
- РИА Новости
«Мне безразлично, что теперь будет происходить с этим клубом, но могу сказать, что «Локомотив» проскочит со скоростью «Сапсана» мимо еврокубков. Куда он поедет дальше, я не знаю. Эти машинисты, которые там уселись, не внушают мне доверия. Может, хватит издеваться над болельщиками? Это уже не та команда, а какая-то немецкая ферма, птицефабрика, свиноферма и комбинат по переработке. «Локомотив» всегда был русской командой. Оставили Лоськова и Пашиняна? Хотя бы. А что им делать, куда деваться?» — цитирует Баринова «Спорт-Экспресс».
Напомним, что «Локомотив» после 11 туров Российской премьер-лиги занимает пятое место, набрав 18 очков.
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