Баринов: Локомотив» со скоростью «Сапсана» пронесётся мимо еврокубков

Народный артист России, болельщик московского «Локомотива» Валерий Баринов поделился мнением о пресс-конференции руководителей клуба.

«Мне безразлично, что теперь будет происходить с этим клубом, но могу сказать, что «Локомотив» проскочит со скоростью «Сапсана» мимо еврокубков. Куда он поедет дальше, я не знаю. Эти машинисты, которые там уселись, не внушают мне доверия. Может, хватит издеваться над болельщиками? Это уже не та команда, а какая-то немецкая ферма, птицефабрика, свиноферма и комбинат по переработке. «Локомотив» всегда был русской командой. Оставили Лоськова и Пашиняна? Хотя бы. А что им делать, куда деваться?» — цитирует Баринова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Локомотив» после 11 туров Российской премьер-лиги занимает пятое место, набрав 18 очков.

Ранее Маркус Гисдоль рассказал, почему согласился возглавить «Локомотив».