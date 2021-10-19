В «Локомотиве» заявили, что расстались с Николичем в хороших отношениях

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Председатель совета директоров московского «Локомотива» Александр Плутник высказался об уходе бывшего главного тренера команды Марко Николича.
В «Локомотиве» заявили, что расстались с Николичем в хороших отношениях
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Это правда, что мы Ральфу Рангнику сообщили об уходе Марко Николича. Причины все знают, но пускай это останется между нами. Мы расстались в очень хороших отношениях. Кто будет отвечать, если у Рангника не пойдёт? У клубов обычно стратегия в этом вопросе не отличается. Для нас важно, чтобы команда показывала результат сегодня», — сказал Плутник на пресс-конференции.

Марко Николич возглавлял «Локомотив» с июня 2020 года по октябрь 2021 года. За это время серб успел выиграть Кубок России.

Ранее Баринов заявил, что «Локомотив» со скоростью «Сапсана» пронесётся мимо еврокубков.

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