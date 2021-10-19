В «Локомотиве» заявили, что расстались с Николичем в хороших отношениях

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Александр Плутник высказался об уходе бывшего главного тренера команды Марко Николича.

«Это правда, что мы Ральфу Рангнику сообщили об уходе Марко Николича. Причины все знают, но пускай это останется между нами. Мы расстались в очень хороших отношениях. Кто будет отвечать, если у Рангника не пойдёт? У клубов обычно стратегия в этом вопросе не отличается. Для нас важно, чтобы команда показывала результат сегодня», — сказал Плутник на пресс-конференции.

Марко Николич возглавлял «Локомотив» с июня 2020 года по октябрь 2021 года. За это время серб успел выиграть Кубок России.

Ранее Баринов заявил, что «Локомотив» со скоростью «Сапсана» пронесётся мимо еврокубков.