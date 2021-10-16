Ужесточение дисциплины, доверие молодёжи и изменение вектора: каким может стать «Локомотив» при Гисдоле

Московский «Локомотив» на этой неделе проведёт первый матч под руководством нового главного тренера Маркуса Гисдоля. 52-летнего специалиста уже представили игрокам. Сообщается, что он внёс некоторые изменения в привычный распорядок дня и обязал футболистов приезжать на тренировки минимум за два часа до их начала. Голкипер железнодорожников Маринато Гилерме подчеркнул, что коллектив постарается максимально быстро приспособиться к требованиям Гисдоля.

Новые правила

Пока все следили за играми отборочного этапа чемпионата мира по футболу — 2022, в одном из ведущих клубов РПЛ произошли кадровые перестановки. Пост главного тренера «Локомотива» вместо Марко Николича занял немецкий специалист Маркус Гисдоль, который ранее работал в Бундеслиге. В среду он провёл первую тренировку с московской командой, а уже в субботу выведет железнодорожников на гостевой матч с «Рубином» в рамках 11-го тура РПЛ.

«Я с большим воодушевлением принял этот вызов. Теперь я всем сердцем с «Локомотивом». Чемпионат в самом разгаре, у нас нет времени на раскачку. В том числе и поэтому впереди много работы», — приводит слова специалиста пресс-служба красно-зелёных.

Первым делом Гисдоль внёс серьёзные коррективы в командные правила, касающиеся посещения тренировок, и обязал футболистов приезжать на занятия не позднее чем за два часа до их начала. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале.

Судя по комментарию бывшего игрока «Штутгарта» Александра Глеба, жизнь команды в ближайшее время действительно существенно изменится.

«У него есть большое желание передать свой опыт, чтобы ребята даже в самых стрессовых ситуациях действовали на поле очень спокойно. Он требователен, поскольку это профессиональная команда и он привык к этому. Думаю, скоро ребята начнут хорошо понимать его требования и установки на матчи», — сказал Глеб в интервью «Матч ТВ».

Сами футболисты пока спокойно относятся к изменениям. Как признался голкипер железнодорожников Маринато Гилерме, все стараются быстрее адаптироваться к требованиям Гисдоля.

«В «Локомотиве» всё хорошо. Обстановка рабочая, атмосфера в раздевалке такая же, как и была раньше. Да, недавно поменялся главный тренер, но это часть футбольной жизни», — цитирует вратаря Sport24.

В свою очередь, нападающий Фёдор Смолов, который тоже только вернулся из расположения сборной России, посетовал на непростой календарь железнодорожников. После выезда в Казань «Локомотив» ждут две домашние встречи: с «Галатасараем» — в Лиге Европы и с «Сочи» — в РПЛ.

«Сейчас наша задача — пройти сложный отрезок. У нас три матча за десять дней, непростые соперники. К тому же многие ребята играли за свои сборные. Чтобы набрать максимум очков в ближайших встречах, необходима полная отдача на тренировках», — подчеркнул форвард.

Чёткий почерк

Главные вопросы, которые волнуют болельщиков «Локомотива»: в какой футбол станет играть команда при Гисдоле и какие задачи перед ней будут ставиться в текущем сезоне.

Немецкий специалист за свою карьеру был главным тренером в «Хоффенхайме», «Гамбурге» и «Кёльне». Во всех трёх случаях он приходил в трудные для команд моменты. Маркусу приходилось спасать вверенные ему коллективы от вылета из элитного дивизиона, и он успешно справлялся с задачей.

Однако лучший результат Гисдоля в Бундеслиге не впечатляет — лишь восьмое место с «Хоффенхаймом» в сезоне-2014/15. Годом ранее зинсхаймцы под его руководством заняли девятую строчку с рекордом Бундеслиги как по забитым, так и по пропущенным мячам — 72:70.

Вероятно, 52-летний специалист — кандидатура нынешнего главы отдела по спорту и развитию «Локомотива» Ральфа Рангника. С Маркусом они вместе дважды работали в Германии: в 2009-м — в «Хоффенхайме» и в 2011-м — в «Шальке».

По мнению главного тренера «Динамо» немца Сандро Шварца, у Гисдоля есть чёткий почерк, который предстоит освоить московской команде.

«Он качественно и успешно работал в Бундеслиге. Подтверждением его класса является то, что при Гисдоле команды не вылетали, хотя находились в сложной ситуации. Он достаточно компетентен в своей сфере», — цитирует немца «Чемпионат».

Гисдоль любит ставить открытый и яркий футбол. При этом комбинационная игра не его стиль. Такое мнение о новом тренере «Локомотива» высказал Андреас Боненгель, репортёр и ведущий немецкого телеканала Sky.

«Он действительно не играет во владение. Маркус — за максимально быструю доставку мяча к чужим воротам кратчайшим путём... Активный прессинг, быстрое переключение от обороны к атаке и наоборот. Это тот футбол, который проповедует Рангник», — рассказал Боненгель в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Впрочем, он не всегда приносит результат, да и в работе Гисдоля имеются другие минусы. По мнению комментатора Романа Нагучева, который специализируется на немецком футболе, ни в одной из команд Маркуса не было должной дисциплины и порядка, поэтому его приглашение в Москву удивительно.

«В моём понимании, Николич больше подходит как проводник идей Рангника, чем Гисдоль. Для Ральфа на первом месте стоят дисциплина, строгое следование своим функциям на поле, определённый подбор исполнителей под определённую игровую модель», — цитирует Нагучева «Спорт-Экспресс».

Менеджерский опыт

При этом многие специалисты сходятся во мнении, что у Гисдоля есть один существенный плюс: он умеет находить талантливых футболистов и перезапускать карьеры возрастных.

«Он открыл Никласа Зюле, Кевина Фолланда, Антони Модеста, а также Роберто Фирмино, который играл у него в «Хоффенхайме». Гисдоль каким-то образом мог достучаться до молодых футболистов. И в прошлом сезоне в «Кёльне» он тоже нашёл несколько интересных исполнителей. В частности, Исмаила Якобса. Тунисец Эльес Схири — тоже прекрасное открытие Гисдоля», — добавил Нагучев.

Согласен с комментатором и Боненгель, который добавил: команды для работы Гисдолю доставались не самые простые. Ведь нужно обладать мужеством, чтобы ставить в основной состав молодёжь, когда борешься за выживание.

А вот бывший президент «Локомотива» Николай Наумов видит в произошедших переменах исключительно стремление выстроить новую бизнес-модель и обеспечить заработок на покупке и продаже футболистов. Поэтому клубу, по его мнению, сегодня нужен не тренер, а послушный администратор.

«Гисдоль ничего не будет определять в «Локомотиве» — ни состав, ни тактическую расстановку. Он не будет исполнять тренерскую работу в том виде, в котором мы себе её представляем. Гисдолю придётся делать то, что говорит Рангник», — приводит слова Наумова «Спорт день за днем».

Зато руководству красно-зелёных будет на руку умение наставника находить талантливых игроков. Это поможет выгодно продать их в дальнейшем. Но экс-президент москвичей считает, что такая модель развития не подходит клубу.

«Для самого «Локомотива» и для футбола вообще тут только одни минусы. Такая система заработка за счёт покупки и продажи обязательно приведёт к ухудшению спортивных результатов, хотя «Локомотив» не опустится низко и будет в пятёрке. В плане бизнеса новое руководство надеется, что получится успешный проект. Но не факт, что всё сойдётся», — добавил функционер.

Также, по мнению Наумова, не стоит бояться того, что Рангник может покинуть «Локомотив» ради «Ньюкасла». 7 октября новым владельцем «сорок» стал Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии, и сразу появились слухи об отъезде немецкого функционера в Англию.

«Думаю, Рангник не уйдёт, пока всё не отладит. Его система должна заработать», — отметил Наумов.

Экс-президент «Локомотива» считает, что после этого он оставит вместо себя исполнительного директора и отправится в «Ньюкасал», куда пришли ещё большие деньги.

Во всех трансформациях железнодорожников есть одно но: руководство клуба пока ни разу не общалось с болельщиками, которые за последние годы привыкли влиять на кадровые перестановки. Хотя первый шаг сделан: на 19 октября назначена большая пресс-конференция, на которой собираются подробно рассказать о стратегии развития клуба.