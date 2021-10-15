Слуцкий: у «Локомотива» самый длинный состав в РПЛ

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о «Локомотиве», с которым его команде предстоит сыграть в 11-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Безусловно, смена тренера усложняет подготовку к матчу: мы вряд ли можем предположить стартовый состав, расстановку, игровую схему. Я знаю, что это классический немецкий тренер, который проповедует достаточно агрессивный футбол с большим количеством передач за спину. То есть вертикальная ориентированность команды. Успеет ли Гисдоль привить свои игровые принципы за несколько дней игрокам, многие из которых были в расположении своих сборных, большой вопрос. Предполагать вариант состава и расстановку «Локомотива» достаточно сложно, потому мы будем больше отталкиваться от себя. Думаю, у них самый длинный состав лиги. У «Локомотива», наверное, есть три-четыре футболиста, которые гарантированно будут играть, а все остальные — это очень длинный состав, длинная скамейка, большие возможности для разнообразия и игровых действий, и в плане варьирования. Думаю, что на сегодня это одна из самых укомплектованных команд РПЛ», — цитирует слова Слуцкого официальный сайт «Рубина».

Во время паузы на матчи национальных сборных в «Локомотиве» произошла смена тренера. Вместо серба Марко Николича был назначен немец Маркус Гисдоль.

Ранее агент Николича допустил, что серб вернётся в Россию.