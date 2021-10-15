Агент Николича: думаю, что Марко в Россию вернётся

Деян Йоксимович, агент бывшего главного тренера московского «Локомотива» Марко Николича, рассказал, где его клиент может продолжить карьеру.

«Сербия точно нет. Насчёт России не знаю, но думаю, что Марко в вашу страну вернётся. Я уверен даже в этом, но когда точно — не знаю. Сейчас наша цель — это Западная Европа и топ-5 чемпионатов. Есть уже наметки, интерес, звонили пара агентов. Но мы решили, что Марко сейчас отдохнёт, мы вернемся к этому вопросу через месяц. До 15 ноября даже не будем ничего обсуждать. В России никаких наметок нет. То, что раньше писали газеты, это, скажем так, неправда. Марко даже не думал, что так быстро закончится с «Локомотивом», потому сейчас трудно что-то говорить. У него есть желание принять команду из Западной Европы. Желательно Испания или Италия, это приоритет при выборе следующего клуба. Он говорит на итальянском и испанский выучит очень быстро. Он предпочитает знать язык страны, где тренирует. Марко любит общаться, много говорит с футболистами, что тоже очень важно. Готов ли Николич готов вернуться в «Локо»? Нет. Без шансов. На сегодня там есть вещи, о которых он лучше знает, и лучше об этом спрашивать его самого», — цитирует Йоксимовича «РБ Спорт».

Николич возглавлял «Локомотив» с 1 июня 2020 года. В октябре 2021 сербский специалист был уволен.

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