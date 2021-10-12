Московский «Локомотив» представит стратегию развития клуба 19 октября

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В пресс-службе московского «Локомотива» сообщили, что презентация стратегии развития клуба состоится 19 октября.
Московский «Локомотив» представит стратегию развития клуба 19 октября
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«Мы планируем сделать это в виде показа слайдов, на которых будет отображена основная информация по стратегии, с пояснениями данной информации от руководителей клуба», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы.

Также сообщается, что после презентации журналисты смогут задать спикерам все интересующие их вопросы. Мероприятие пройдёт в пресс-центре «РЖД Арены».

В презентации примут участие председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник, генеральный директор клуба Владимир Леонченко и руководитель по спорту и развитию клуба Ральф Рангник.

Ранее главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев иронично отреагировал на послужной список нового главного тренера «Локомотива» Маркуса Гисдоля.

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