Московский «Локомотив» представит стратегию развития клуба 19 октября

В пресс-службе московского «Локомотива» сообщили, что презентация стратегии развития клуба состоится 19 октября.

«Мы планируем сделать это в виде показа слайдов, на которых будет отображена основная информация по стратегии, с пояснениями данной информации от руководителей клуба», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы.

Также сообщается, что после презентации журналисты смогут задать спикерам все интересующие их вопросы. Мероприятие пройдёт в пресс-центре «РЖД Арены».

В презентации примут участие председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник, генеральный директор клуба Владимир Леонченко и руководитель по спорту и развитию клуба Ральф Рангник.

Ранее главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев иронично отреагировал на послужной список нового главного тренера «Локомотива» Маркуса Гисдоля.